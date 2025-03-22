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Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Тбилиси

Дзюдо
время публикации: 22 марта 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 16:10
Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Тбилиси
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Аделина Новицки (весовая категрия до 70 кг) завоевала бронзовую медаль турнира "Большого шлема", который проходит в Тбилиси.

Она победила Майделин Горжу-Веранес (Румыния), немку Мириам Буткерейт.

В четвертьфинале Аделина Новицки проиграла шведке Иде Эрикссон.

В утешительном поединке израильтянка победила португалку таис Пину. а в схватке за бронзовую медаль - итальянке Джованну Скоччимарро.

Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) в поединке за третье место проиграла кубинке Мейлин дель Торо Карвахаль.

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