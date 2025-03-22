Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Тбилиси
время публикации: 22 марта 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 16:10
Израильская дзюдоистка Аделина Новицки (весовая категрия до 70 кг) завоевала бронзовую медаль турнира "Большого шлема", который проходит в Тбилиси.
Она победила Майделин Горжу-Веранес (Румыния), немку Мириам Буткерейт.
В четвертьфинале Аделина Новицки проиграла шведке Иде Эрикссон.
В утешительном поединке израильтянка победила португалку таис Пину. а в схватке за бронзовую медаль - итальянке Джованну Скоччимарро.
Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) в поединке за третье место проиграла кубинке Мейлин дель Торо Карвахаль.
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