Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Тбилиси

Израильская дзюдоистка Аделина Новицки (весовая категрия до 70 кг) завоевала бронзовую медаль турнира "Большого шлема", который проходит в Тбилиси.

Она победила Майделин Горжу-Веранес (Румыния), немку Мириам Буткерейт.

В четвертьфинале Аделина Новицки проиграла шведке Иде Эрикссон.

В утешительном поединке израильтянка победила португалку таис Пину. а в схватке за бронзовую медаль - итальянке Джованну Скоччимарро.

Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) в поединке за третье место проиграла кубинке Мейлин дель Торо Карвахаль.