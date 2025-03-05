Всемирная федерация дзюдо признала "новую Сирию"
время публикации: 05 марта 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 11:58
Всемирная федерация дзюдо стала первой мировой спортивной федерацией, признавшей новое правительство Сирии и разместившей новый флаг Сирии на официальном сайте, сообщает "Исраэль а-Йом".
В статье отмечается, что другие мировые спортивные федерации пока воздерживаются от принятия решений по данному вопросу.
На большинстве официальных сайтов федераций используется старый сирийский флаг или флаг заменяют эмблемой федерации.
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