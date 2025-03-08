Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Гай Гутман завоевал бронзовую медаль
время публикации: 08 марта 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 08:11
В Линце проходит турнир дзюдоистов "Гран-при Верхней Австрии", В нем принимают участие 416 спортсменов из 52 стран.
Израильтянин Гай Гутман (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.
Он победил словенца Габриэля Задравеца, австрийца Маркуса Ауэра.
В четвертьфинале Гай Гутман проиграл будущему победителю 20-летнему бразильцу Рональду Лиме.
В утешительной схватке израильтянин победил узбека Дилшодбека Баратова, а в поединке за третье место - грузина Темура Нозадзе.
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