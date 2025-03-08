Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Гай Гутман завоевал бронзовую медаль

В Линце проходит турнир дзюдоистов "Гран-при Верхней Австрии", В нем принимают участие 416 спортсменов из 52 стран.

Израильтянин Гай Гутман (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил словенца Габриэля Задравеца, австрийца Маркуса Ауэра.

В четвертьфинале Гай Гутман проиграл будущему победителю 20-летнему бразильцу Рональду Лиме.

В утешительной схватке израильтянин победил узбека Дилшодбека Баратова, а в поединке за третье место - грузина Темура Нозадзе.