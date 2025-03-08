x
08 марта 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 марта 2025
|
08 марта 2025
|
последняя новость: 08:26
08 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Гай Гутман завоевал бронзовую медаль

Дзюдо
время публикации: 08 марта 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 08:11
Гран-при Верхней Австрии по дзюдо. Гай Гутман завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Линце проходит турнир дзюдоистов "Гран-при Верхней Австрии", В нем принимают участие 416 спортсменов из 52 стран.

Израильтянин Гай Гутман (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил словенца Габриэля Задравеца, австрийца Маркуса Ауэра.

В четвертьфинале Гай Гутман проиграл будущему победителю 20-летнему бразильцу Рональду Лиме.

В утешительной схватке израильтянин победил узбека Дилшодбека Баратова, а в поединке за третье место - грузина Темура Нозадзе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2025

Всемирная федерация дзюдо признала "новую Сирию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

Дзюдо. Инбар Ланир завоевала бронзовую медаль в Ташкенте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025

Дзюдо. Инбаль Шемеш завоевала серебряную медаль в Ташкенте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

Дзюдо. Тимна Нельсон Леви завоевала бронзовую медаль в Ташкенте