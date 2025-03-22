x
22 марта 2025
|
последняя новость: 11:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 марта 2025
|
22 марта 2025
|
последняя новость: 11:01
22 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту победил кореец. Израильтянин на 8-м месте

Легкая атлетика
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 10:20
Чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту победил кореец. Израильтянин на 8-м месте
AP Photo/Peter Dejong

В Нанкине проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Чемпионом в прыжках в высоту стал кореец У Сан Хек.

Он победил с результатом 2 м 31 см.

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены с результатом 2.28 метра.

На втором месте новозеландец Хэмиш Керр, на третьем - Реймонд Ричардс (Ямайка).

Украинец Олег Дорощук (2.28) занял пятое место.

Израильтянин Йонатан Капитольник (2.20) занял восьмое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

Президентом МОК избрана Кирсти Ковентри
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025

В Лиссабоне установлен рекорд Израиля в полумарафоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025

Прыжки с шестом. Арман Дюплантис установил мировой рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

Победителем Тель-авивского марафона стал кениец