Чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту победил кореец. Израильтянин на 8-м месте

В Нанкине проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Чемпионом в прыжках в высоту стал кореец У Сан Хек.

Он победил с результатом 2 м 31 см.

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены с результатом 2.28 метра.

На втором месте новозеландец Хэмиш Керр, на третьем - Реймонд Ричардс (Ямайка).

Украинец Олег Дорощук (2.28) занял пятое место.

Израильтянин Йонатан Капитольник (2.20) занял восьмое место.