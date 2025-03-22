Чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту победил кореец. Израильтянин на 8-м месте
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 10:20
В Нанкине проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Чемпионом в прыжках в высоту стал кореец У Сан Хек.
Он победил с результатом 2 м 31 см.
Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены с результатом 2.28 метра.
На втором месте новозеландец Хэмиш Керр, на третьем - Реймонд Ричардс (Ямайка).
Украинец Олег Дорощук (2.28) занял пятое место.
Израильтянин Йонатан Капитольник (2.20) занял восьмое место.
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