Аргентинцы без Месси победили сборную Уругвая. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года аргентинцы победили сборную Уругвая 1:0.

Уругвай - Аргентина 0:1

Аргентинцы играли без Лионеля Месси, который получил травму в матче с "Атлантой". Также пропускали матч из-за травм Лаутаро Мартинес, Пауло Дибала.

Серхио Рошет (Интернасьналь) неоднократно выручал уругвайцев.

На 68-й минуте Тиаго Альмада (Лион) закрутил мяч в дальнюю "девятку" 0:1.

Доигрывали аргентинцы вдесятером. На пятой минуте компенсированного времени был удален Николас Гонсалес( "Фиорентина", в этомм сезоне на правах аренды выступает за "Ювентус").

Эквадор - Венесуэла 2:1