Аргентинцы без Месси победили сборную Уругвая. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 10:12
В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года аргентинцы победили сборную Уругвая 1:0.
Уругвай - Аргентина 0:1
Аргентинцы играли без Лионеля Месси, который получил травму в матче с "Атлантой". Также пропускали матч из-за травм Лаутаро Мартинес, Пауло Дибала.
Серхио Рошет (Интернасьналь) неоднократно выручал уругвайцев.
На 68-й минуте Тиаго Альмада (Лион) закрутил мяч в дальнюю "девятку" 0:1.
Доигрывали аргентинцы вдесятером. На пятой минуте компенсированного времени был удален Николас Гонсалес( "Фиорентина", в этомм сезоне на правах аренды выступает за "Ювентус").
Эквадор - Венесуэла 2:1
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025