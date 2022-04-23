Европейский кубок по дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали
В Дубровнике, Хорватия, проходит Европейский кубок по дзюдо. В нем принимают участие 235 спортсменов из 24 стран.
Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали.
Победителями стали Лиор Рафаилов (весовая категория до 60 кг) и Инбаль Шемеш (до 63 кг).
Бронзовые медали завоевали Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) и Паз Кафри (до 52 кг).
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