Европейский кубок по дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали

В Дубровнике, Хорватия, проходит Европейский кубок по дзюдо. В нем принимают участие 235 спортсменов из 24 стран.

Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали.

Победителями стали Лиор Рафаилов (весовая категория до 60 кг) и Инбаль Шемеш (до 63 кг).

Бронзовые медали завоевали Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) и Паз Кафри (до 52 кг).