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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 20:17

Европейский кубок по дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали

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Европейский кубок по дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали

В Дубровнике, Хорватия, проходит Европейский кубок по дзюдо. В нем принимают участие 235 спортсменов из 24 стран.

Израильтяне завоевали две золотые и две бронзовые медали.

Победителями стали Лиор Рафаилов (весовая категория до 60 кг) и Инбаль Шемеш (до 63 кг).

Бронзовые медали завоевали Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) и Паз Кафри (до 52 кг).


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