Умерла известная дзюдоистка, финалистка олимпиад в Барселоне и Атланте
10 апреля в одной из больниц Гаваны от сердечного приступа на 55-м году жизни скончалась кубинская дзюдоистка Эстела Родригес, сообщают кубинские СМИ.
Она была госпитализирована в связи с последствиями сахарного диабета.
Эстела Родригес - серебряный призер олимпиад в Барселоне (1992 год) и Атланте (1996).
Она - двукратная чемпионка мира, сербряный и бронзовый призер чемпионатов мира.
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