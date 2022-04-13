Умерла известная дзюдоистка, финалистка олимпиад в Барселоне и Атланте

10 апреля в одной из больниц Гаваны от сердечного приступа на 55-м году жизни скончалась кубинская дзюдоистка Эстела Родригес, сообщают кубинские СМИ.

Она была госпитализирована в связи с последствиями сахарного диабета.

Эстела Родригес - серебряный призер олимпиад в Барселоне (1992 год) и Атланте (1996).

Она - двукратная чемпионка мира, сербряный и бронзовый призер чемпионатов мира.