Результативная передача Зинченко. "Покер" Габриэля Жезуса. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" 5:1. Отрыв "горожан" от "Ливерпуля" на данный момент составляет 4 очка.
Лестер - Астон Вилла (Бирмингем) 0:0
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Героем матча стал Габриэл Жезус, забивший четыре мяча и сделавший голевую передачу.
Александр Зинченко сделал голевую передачу.
Норвич - Ньюкасл 0:3
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