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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 19:16

Результативная передача Зинченко. "Покер" Габриэля Жезуса. Результаты матчей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Результативная передача Зинченко. "Покер" Габриэля Жезуса. Результаты матчей

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" 5:1. Отрыв "горожан" от "Ливерпуля" на данный момент составляет 4 очка.

Лестер - Астон Вилла (Бирмингем) 0:0

Манчестер Сити - Уотфорд 5:1

Героем матча стал Габриэл Жезус, забивший четыре мяча и сделавший голевую передачу.

Александр Зинченко сделал голевую передачу.


Норвич - Ньюкасл 0:3

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