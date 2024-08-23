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Самые высокооплачиваемые игроки в теннис 2024 года

время публикации: 23 августа 2024 г., 20:14 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 20:20
Самые высокооплачиваемые игроки в теннис 2024 года
AP Photo/Andy Wong

Журнал Forbes опубликовал список теннисистов и теннисисток, которые больше всех заработали в 2024 году.

Возглавляет список бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он заработал 42.3 миллиона долларов (10.3 миллиона - призовые).

2. Новак Джокович, впервые ставший в этом году олимпийским чемпионом - 37.2 (12.2 призовых).

3. 20-летняя американка Коко Гауфф - 27.1 (7.1).

4. Первая ракетка мира полька Ига Швентек - 26.7 (11.7).

5. Недавно попавший в допинговый скандал итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира - 26.6 (11.6).

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