Паралимпиада. Одним из знаменосцев сборной Израиля будет спортсмен, переживший нападение 7 октября

Одним из знаменосцев сборной Израиля во время церемонии открытия Парижской паралимпиады будет теннисист (теннис на колясках) Адам Бердичесвский, сообщаетJTA.

Он шестикратный чемпион Израиля и участник двух паралимпиад, 41-й номер мирового рейтинга.

Адам Бердичевский и его семья пережили нападение террористов ХАМАС 7 октября.

Они - жители кибуца Нир Ицхак.

Спортсмен и его семья были эвакуированы в Эйлат.

Адам Бердичесвский сказал, что этот год был неимоверно трудным, невыносимым, но он решил выступить на паралимпиаде из-за сильного желания представлять Израиль в эти трудные времена.

Вторым знаменосцем сборной Израиля будет игрок в голбол Лихи Бен Давид, участница двух паралимпиад.

Израиль в состязаниях паралимпиады в Париже будут представлять 28 спортсменов.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.