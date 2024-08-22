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Паралимпиада. Одним из знаменосцев сборной Израиля будет спортсмен, переживший нападение 7 октября

время публикации: 22 августа 2024 г., 11:23 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 11:23
Паралимпиада. Одним из знаменосцев сборной Израиля будет спортсмен, переживший нападение 7 октября
Wikipedia.org. Фото: Keren Isaacson (קרן איזיקסון)

Одним из знаменосцев сборной Израиля во время церемонии открытия Парижской паралимпиады будет теннисист (теннис на колясках) Адам Бердичесвский, сообщаетJTA.

Он шестикратный чемпион Израиля и участник двух паралимпиад, 41-й номер мирового рейтинга.

Адам Бердичевский и его семья пережили нападение террористов ХАМАС 7 октября.

Они - жители кибуца Нир Ицхак.

Спортсмен и его семья были эвакуированы в Эйлат.

Адам Бердичесвский сказал, что этот год был неимоверно трудным, невыносимым, но он решил выступить на паралимпиаде из-за сильного желания представлять Израиль в эти трудные времена.

Вторым знаменосцем сборной Израиля будет игрок в голбол Лихи Бен Давид, участница двух паралимпиад.

Израиль в состязаниях паралимпиады в Париже будут представлять 28 спортсменов.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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