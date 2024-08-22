Паралимпиада. Одним из знаменосцев сборной Израиля будет спортсмен, переживший нападение 7 октября
Одним из знаменосцев сборной Израиля во время церемонии открытия Парижской паралимпиады будет теннисист (теннис на колясках) Адам Бердичесвский, сообщаетJTA.
Он шестикратный чемпион Израиля и участник двух паралимпиад, 41-й номер мирового рейтинга.
Адам Бердичевский и его семья пережили нападение террористов ХАМАС 7 октября.
Они - жители кибуца Нир Ицхак.
Спортсмен и его семья были эвакуированы в Эйлат.
Адам Бердичесвский сказал, что этот год был неимоверно трудным, невыносимым, но он решил выступить на паралимпиаде из-за сильного желания представлять Израиль в эти трудные времена.
Вторым знаменосцем сборной Израиля будет игрок в голбол Лихи Бен Давид, участница двух паралимпиад.
Израиль в состязаниях паралимпиады в Париже будут представлять 28 спортсменов.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.