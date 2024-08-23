Баскетбол. Конфликт полиции и тель-авивского "Апоэля"

Полиция Израиля не продлила лицензию спортивного зала "Шломо групп Холл".

В ответ баскетбольный клуб "Апоэль" (Тель-Авив) выступил с заявлением, сообщает Ynet.

В документе действия полиции названы дилетантскими. Клуб выражает возмущение тем, что не может проводить в зале мероприятия без зрителей, к примеру тренировки.

Представители "Апоэля" назвали абсурдной ситуацию, когда игрокам приходится проводить тренировки каждый раз в другом месте.

Также в заявлении говорится, что из-за решения полиции может сорваться международный турнир, который намечен на начало октября.

В заявлении говорится, что "Шломо групп холл" - один из самых современных баскетбольных залов в Израиле. Он одобрен Евролигой для проведения матчей Кубка Европы, в нем проводила матчи сборная Израиля.