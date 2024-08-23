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Баскетбол. Конфликт полиции и тель-авивского "Апоэля"

время публикации: 23 августа 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 10:56
Баскетбол. Конфликт полиции и тель-авивского "Апоэля"
AP Photo/Darron Cummings

Полиция Израиля не продлила лицензию спортивного зала "Шломо групп Холл".

В ответ баскетбольный клуб "Апоэль" (Тель-Авив) выступил с заявлением, сообщает Ynet.

В документе действия полиции названы дилетантскими. Клуб выражает возмущение тем, что не может проводить в зале мероприятия без зрителей, к примеру тренировки.

Представители "Апоэля" назвали абсурдной ситуацию, когда игрокам приходится проводить тренировки каждый раз в другом месте.

Также в заявлении говорится, что из-за решения полиции может сорваться международный турнир, который намечен на начало октября.

В заявлении говорится, что "Шломо групп холл" - один из самых современных баскетбольных залов в Израиле. Он одобрен Евролигой для проведения матчей Кубка Европы, в нем проводила матчи сборная Израиля.

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