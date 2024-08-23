Хоккей. Киану Ривз подписал контракт с "Виндзор Спитфайрс"

Знаменитый актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом "Виндзор Спитфайр", который выступает в хоккейной лиге Онтарио, сообщает официальный сайт НХЛ.

В школьные годы актер был вратарем и хотел выступать в юниорской лиге Онтарио. Из-за травмы Киану Ривз не стал хоккеистом.

Подписанная актером форма клуба с его именем будет продана на аукционе. Средства пойдут в Канадскую ассоциацию психического здоровья региона Виндзор-Эссекс.

Киану Ривз начал кинокарьеру с роли подростка, который хочет играть в НХЛ: фильм "Молодая кровь" (1986) с участием Роба Лоу и Патрика Суэйзи.