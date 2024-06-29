Хоккей. Сын израильтян, эмигрировавших в США, 12-й номер драфта НХЛ

В Лас-Вегасе состоялся первый раунд драфта НХЛ. Под первым номером "Сан-Хосе Шаркс" выбрал центрфорварда команды Бостонского университета Маклина Селебрини.

Под вторым номером "Чикаго Блэкхоукс" выбрал белорусского защитника команды университета штата Мичиган Артема Левшунова.

Номер три. "Анахайм Дакс" выбрал нападающего "Ошава Дженералс" Беккета Сеннекке.

Номер шесть драфта вошел в историю. Впервые выбирал новый хоккейный клб из Юты, который пока не имеет названия. Новичок выбрал сына легендарного Джерома Игинлы Тиджа Игинлу.

Двенадцатый номер драфта защитник "Денвер Пайонирс" Зэев Буйум. Сына израильтян, эмигрировавших в США, выбрал клуб "Миннесота Уайлд".