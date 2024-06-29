x
29 июня 2024
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2024
|
29 июня 2024
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Хоккей. Сын израильтян, эмигрировавших в США, 12-й номер драфта НХЛ

время публикации: 29 июня 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 08:04
Хоккей. Сын израильтян, эмигрировавших в США 12-й номер драфта НХЛ
AP Photo/Steve Marcus

В Лас-Вегасе состоялся первый раунд драфта НХЛ. Под первым номером "Сан-Хосе Шаркс" выбрал центрфорварда команды Бостонского университета Маклина Селебрини.

Под вторым номером "Чикаго Блэкхоукс" выбрал белорусского защитника команды университета штата Мичиган Артема Левшунова.

Номер три. "Анахайм Дакс" выбрал нападающего "Ошава Дженералс" Беккета Сеннекке.

Номер шесть драфта вошел в историю. Впервые выбирал новый хоккейный клб из Юты, который пока не имеет названия. Новичок выбрал сына легендарного Джерома Игинлы Тиджа Игинлу.

Двенадцатый номер драфта защитник "Денвер Пайонирс" Зэев Буйум. Сына израильтян, эмигрировавших в США, выбрал клуб "Миннесота Уайлд".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июня 2024

Хоккей. Индивидуальные награды НХЛ по итогам сезона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2024

Умер известный хоккеист, автор первого хет-трика сборной России
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2024

Чемпионат мира по хоккею 2025 года. Составы групп
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2024

Первым чемпионом женской НХЛ стала "Миннесота"