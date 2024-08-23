Лига Европы. "Маккаби" победил с крупным счетом. Обзор матча

В первом матче плэй-офф квалификации Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" разгромил сербский клуб "Бачка Тополя" 3:0.

Домашний матч израильский клуб провел в Шомбатхеи, Венгрия.

"Маккаби": Мишпати, Давидзада (Рой Ревиво, 62), Асанте, Шломо, Ехезкель, Каниховский, Сиссоко (Мадмон, 75), Дор Перец, Лаюс (Дан Битон, 62), Турджеман (Шахар, 85), Давида (Заави, 62).

"Бачка Тополя" Илич, Петрович, Стеванович, Джорджевич, Влалукин (Йованович, 75), Цапан, Джаковац, Радин (Станич, 81), Баняц, Чиркович (Пейич, 46), Йованович (Пантович, 74).

Наставник "Маккаби" Жарко Лазетич перешел в "Маккаби" из команды "Бачка Тополя". Успехи сербского клуба последних лет связаны именно с ним.

На 26-й минуте Асанте прошел по флангу, "раскачал" защитника и прострелил. Удар Переца голкипер парировал. Турджеман добил мяч в сетку 1:0.

На 41-й минуте был удален бывший защитник молодежной команды белградского "Партизана" Матея Джорджевич. Фол последней надежды. Он задержал руками Переца, который мог выйти один на один.

На последних секундах первого тайма гости остались вдевятером. Удален Михайло Баняц, арендованный у "Краснодара". Грубый подкат в центре поля.

На 63-й минуте после розыгрыша углового следует навес на дальнюю штангу. Турджеман головой скинул мяч во вратарскую. Дор Перец нанес удар головой. Мяч от перекладины отскочил в сетку 2:0.

На 83-й минуте Дан Битон прострелил во вратарскую. Мадмон срезал мяч в сетку 3:0.