Умер 27-летний боец ММА
18 декабря умер 27-летний американский спортсмен (ММА) Джордан Янг, сообщает ESPN.
Причины смерти не называются.
Джордан Янг провел на профессиональном ринге 14 боев, в двух проиграл, в том числе семь в Bellator (в одном проиграл).
Два последних боя он провел в PFL - в июне проиграл по очкам Тому Лоулору, в конце октября победил техническим нокаутом россиянина Омари Ахмедова.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2021
Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки
Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 декабря 2020
На 35-м году жизни умер известный боец ММА Серджио "Дикарь" да Силва
На 35-м году жизни умер известный боец ММА Серджио "Дикарь" да Силва