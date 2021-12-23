Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 15:03

Умер 27-летний боец ММА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер 27-летний боец ММА

18 декабря умер 27-летний американский спортсмен (ММА) Джордан Янг, сообщает ESPN.

Причины смерти не называются.

Джордан Янг провел на профессиональном ринге 14 боев, в двух проиграл, в том числе семь в Bellator (в одном проиграл).

Два последних боя он провел в PFL - в июне проиграл по очкам Тому Лоулору, в конце октября победил техническим нокаутом россиянина Омари Ахмедова.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2021
Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 сентября 2021
30-летний боец ММА умер после операции на руке
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 декабря 2020
На 35-м году жизни умер известный боец ММА Серджио "Дикарь" да Силва
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 мая 2020
В 22 года умерла известная японская спортсменка и актриса

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:54 Дени Авдия набрал 14 очков в Нью-Йорке. Стефен Карри набрал 46 очков, Леброн Джеймс - 36
08:20 "Реал" победил ЦСКА. "Маккаби" потерпел седьмое поражение подряд
20:58 Евролига. "Маккаби" проиграл "Зениту"
17:45 Рейтинг ФИФА. Бельгия на первом месте. Израиль - на 78-м
15:03 Умер 27-летний боец ММА
11:55 Дубль Бензема в первые 7 минут встречи принес "Реалу" победу
11:25 Гол Шомуродова. Лидируют миланские клубы
11:00 Пол Джордж обошел Чонси Биллапса. Результаты матчей НБА
10:03 Рамоса удалили. Икарди спас ПСЖ от поражения
08:23 Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки
Загрузка...