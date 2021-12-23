Умер 27-летний боец ММА

18 декабря умер 27-летний американский спортсмен (ММА) Джордан Янг, сообщает ESPN.

Причины смерти не называются.

Джордан Янг провел на профессиональном ринге 14 боев, в двух проиграл, в том числе семь в Bellator (в одном проиграл).

Два последних боя он провел в PFL - в июне проиграл по очкам Тому Лоулору, в конце октября победил техническим нокаутом россиянина Омари Ахмедова.