Дубль Бензема в первые 7 минут встречи принес "Реалу" победу

Состоялись перенесенные матчи чемпионата Испании"Гранада" победила столичный "Атлетико" 2:1. "Реал" в гостях переиграл "Атлетик" (Бильбао) 2:1.

Гранада - Атлетико *Мадрид) 2:1

Жоау Феликс вывел гостей вперед на второй минуте. На 17-й минуте Дарвин Мачис сравнял счет 1:1. В конце тайма Феликс забил, но с нарушением правил.

Во втором тайме мадридцы создали всего несколько моментов. Мог забить Феликс, но мяч после его удара попал в штангу.

На 61-й минуте гол хозяев не зачитали из-за офсайда. Но, посмотрев видеоповтор, судья взятие ворот засчитал.

Атлетик (Бильбао) - Реал (Мадрид) 1:2

Все голы были забиты в первые 10 минут. На два гола Карима Бензема хозяева ответили голом Ойхана Сансета.