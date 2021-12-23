Дубль Бензема в первые 7 минут встречи принес "Реалу" победу
Состоялись перенесенные матчи чемпионата Испании"Гранада" победила столичный "Атлетико" 2:1. "Реал" в гостях переиграл "Атлетик" (Бильбао) 2:1.
Гранада - Атлетико *Мадрид) 2:1
Жоау Феликс вывел гостей вперед на второй минуте. На 17-й минуте Дарвин Мачис сравнял счет 1:1. В конце тайма Феликс забил, но с нарушением правил.
Во втором тайме мадридцы создали всего несколько моментов. Мог забить Феликс, но мяч после его удара попал в штангу.
На 61-й минуте гол хозяев не зачитали из-за офсайда. Но, посмотрев видеоповтор, судья взятие ворот засчитал.
Атлетик (Бильбао) - Реал (Мадрид) 1:2
Все голы были забиты в первые 10 минут. На два гола Карима Бензема хозяева ответили голом Ойхана Сансета.
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