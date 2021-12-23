Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки
22 декабря умер 29-летний футболист из Омана Махлид аль-Рагади, сообщает middleeast.in-24.com.
Игрок клуба "Мускат" потерял сознание на предматчевой разминке перед игрой чемпионата Омана против "Аль-Сувэйк".
Футболист был доставлен в больницу. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа.
Ранее Махлид аль-Рагади выступал в обороне команд "Фанджа" и "Сур".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
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