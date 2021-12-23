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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 08:23

Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки

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Футболист из Омана умер после потери сознания во время предматчевой разминки

22 декабря умер 29-летний футболист из Омана Махлид аль-Рагади, сообщает middleeast.in-24.com.

Игрок клуба "Мускат" потерял сознание на предматчевой разминке перед игрой чемпионата Омана против "Аль-Сувэйк".

Футболист был доставлен в больницу. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа.

Ранее Махлид аль-Рагади выступал в обороне команд "Фанджа" и "Сур".


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