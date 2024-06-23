Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 23 июня 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 08:04
Сегодня начнется третий тур отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Сегодня групповой этап завершится в группе А, в которой сборная Германии досрочно вышла в плэй-офф.
Положение команд. Германия 6 очков, Швейцария 4, Шотландия 1, Венгрия 0.
Время начала матчей - израильское.
Германия - Швейцария (22:00, Франкфурт-на-Майне).
Шотландия - Венгрия (22:00, Штутгарт).
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