Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня начнется третий тур отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Сегодня групповой этап завершится в группе А, в которой сборная Германии досрочно вышла в плэй-офф.

Положение команд. Германия 6 очков, Швейцария 4, Шотландия 1, Венгрия 0.

Время начала матчей - израильское.

Германия - Швейцария (22:00, Франкфурт-на-Майне).

Шотландия - Венгрия (22:00, Штутгарт).