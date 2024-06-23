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Спорт

Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей

время публикации: 23 июня 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 08:04
Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Darko Vojinovic

Сегодня начнется третий тур отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Сегодня групповой этап завершится в группе А, в которой сборная Германии досрочно вышла в плэй-офф.

Положение команд. Германия 6 очков, Швейцария 4, Шотландия 1, Венгрия 0.

Время начала матчей - израильское.

Германия - Швейцария (22:00, Франкфурт-на-Майне).

Шотландия - Венгрия (22:00, Штутгарт).

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