Евро 2024. Третий отмененный гол Лукаку. Бельгийцы победили сборную Румынии

В Кельне состоялся последний матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Бельгийцы победили сборную Румынии 2:0.

Положение команд. Бельгия, Румыния, Словакия, Украина по 3 очка.

Бельгия: Кастелс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Докю (72, Мангаля), Тилеманс (72, Карраско), Онана, Лукебакио (56, Троссар), Де Брейне, Лукаку.

Румыния: Ницэ, Рацю (90, Сореску), Дрэгушин, Буркэ, Банку, Мариус Марин (68, Опару), Станчу, Рэзван Марин, Михаилэ (68, Хаджи), Ман, Дрэгуш (81, Алибек)..

Бельгийцы открыли счет на 75-й секунде матча. Лукаку сбросил мяч под удар. Юри Тилеманс (Астон Вилла) мощно пробил с линии штрафной 1:0.

На 5-й минуте румыны могли отыграться. Марин навесил. Дрэгушин пробил головой. Кастельс парировал мяч, летевший под перекладину.

На 18-й минуте Лукебакио нанес обводящий удар. Ницэ в прыжке парировал. На 20-й минуте Лукаку прострелил. После удара Вертонгена мяч пролетел рядом со штангой. На 31-й минуте Докю нанес удар с острого угла. Вратарь отбил.

Бельгийцы много атакуют. Создают и упускают много моментов. Румыны отвечают редкими и иногда опасными контратаками. На 48-й минуте Михайлэ ворвался в штрафную бельгийцев, но пробил мимо.

На 52-й минуте Кевин де Брейне нанес шикарный обводящий удар. мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва картина матча не изменилась. Великолепные передачи де Брейне. Лукаку, Троссар, Лукебакио и Лукаку разрывали оборону сборной Румынии.

На 63-й минуте Лукаку вышел один на один и забил. Через несколько минут гол Лукаку отменили из-за офсайда. Три отмененных гола Лукаку в двух матчах. Наверняка мировой рекорд.

На 80-й минуте вратарь бельгийцев далеко выбил мяч. Кевин де Брейне обыграл защитника и забил 2:0.

На 85-й минуте только что вышедший на замену Алибек обыграл защитника и пробил мимо вратаря. Защитник бельгийцев вынес мяч, летевший в пустые ворота.