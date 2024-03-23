Фигурное катание. Каори Сакамото стала трехкратной чемпионкой мира

В Монреале продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Трехкратной чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото. После короткой программы она занимала четвертое место.

Ее результат 222.96 балла.

Каори Сакамото выиграла третий чемпионат мира подряд.

На втором месте американка Изабо Левито (212.16). Бронзовую медаль завоевала кореянка Ким Чхэен (203.59), которая после короткой программы занимала шестое место.

Лидировавшая после короткой программы чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс заняла четвертое место (200.25).

Израильтянка Мария Сенюк не вышла в финал (32-е место после короткой программы).