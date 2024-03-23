Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Израильтянин Саги Муки завоевал бронзовую медаль
время публикации: 23 марта 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 17:15
В Тбилиси проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтяне завоевали одну серебряную и две бронзовых медали.
Саги Муки (весовая категория до 81 кг) завоевал бронзовую медаль.
Он победил азербайджанца Магеррама Имамвердиева, узбека Нурбека Муртозоева, грузина Димитрия Гочилаидзе.
В полуфинале израильтянин проиграл будущему победителю турнира россиянину Тимуру Арбузову.
В поединке за третье место Саги Муки победил швейцарца Орельена Бонферрони.
Вчера Ям Вольчак завоевал серебряную медаль. Сегодня Тоар Бутбуль завоевал бронзовую медаль.
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