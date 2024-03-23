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Дзюдо. Израильтянин Тоар Бутбуль завоевал бронзовую медаль в Тбилиси

время публикации: 23 марта 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 15:43
Дзюдо. Израильтянин Тоар Бутбуль завоевал бронзовую медаль в Тбилиси
AP Photo/Hussein Sayed

В Тбилиси проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтянин Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил армянина Артака Торосяна, бразильца Майкла Марселино, болгарина Марка Христова.

В полуфинале Тоар Бутбуль проиграл грузину Лаше Шавдатуашвили.

В поединке за третье место израильтянин победил немца Александра Бернда Габлера.

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