Дзюдо. Израильтянин Тоар Бутбуль завоевал бронзовую медаль в Тбилиси

В Тбилиси проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтянин Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) завоевал бронзовую медаль.

Он победил армянина Артака Торосяна, бразильца Майкла Марселино, болгарина Марка Христова.

В полуфинале Тоар Бутбуль проиграл грузину Лаше Шавдатуашвили.

В поединке за третье место израильтянин победил немца Александра Бернда Габлера.