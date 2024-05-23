Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль

В Будапеште проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. В командных юниорских соревнованиях израильтянки завоевали серебряные медали.

Призерами первенства континента стали Алона Таль Франко и Мейталь Мааям Сумкин.

Чемпионками стали румынки Амалия Лича и Лиза Гарац.

Бронзовые медали завоевала сборная Азербайджана.

Украинки заняли 11-е место.

15-летняя Алона Таль Франко - победительница и серебряный призер юниорского чемпионата мира 2023 года. В 2022 году она стала чемпионкой Европы в командном турнире.

15-летняя Мейталь Мааям Сумкин - двукратная победительница юниорского чемпионата мира 2023 года.