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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль

время публикации: 23 мая 2024 г., 15:45 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 15:45
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль
AP Photo/Esteban Felix

В Будапеште проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. В командных юниорских соревнованиях израильтянки завоевали серебряные медали.

Призерами первенства континента стали Алона Таль Франко и Мейталь Мааям Сумкин.

Чемпионками стали румынки Амалия Лича и Лиза Гарац.

Бронзовые медали завоевала сборная Азербайджана.

Украинки заняли 11-е место.

15-летняя Алона Таль Франко - победительница и серебряный призер юниорского чемпионата мира 2023 года. В 2022 году она стала чемпионкой Европы в командном турнире.

15-летняя Мейталь Мааям Сумкин - двукратная победительница юниорского чемпионата мира 2023 года.

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