Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по дзюдо, в котором принимают участие 658 спортсменов из 107 стран.

Израильтяне пока медалей не завоевали. Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) проиграла схватку за бронзовую медаль и заняла пятое место.

Сегодня израильтяне проиграли в первых схватках.

Ли Кочман (весовая категория до 90 кг) проиграл бразильцу Марселу Гомешу.

Майя Гошен (до 70 кг) уступила датчанке Лерке Ольсен.