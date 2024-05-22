Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
время публикации: 22 мая 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 13:52
В Абу-Даби проходит чемпионат мира по дзюдо, в котором принимают участие 658 спортсменов из 107 стран.
Израильтяне пока медалей не завоевали. Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) проиграла схватку за бронзовую медаль и заняла пятое место.
Сегодня израильтяне проиграли в первых схватках.
Ли Кочман (весовая категория до 90 кг) проиграл бразильцу Марселу Гомешу.
Майя Гошен (до 70 кг) уступила датчанке Лерке Ольсен.
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