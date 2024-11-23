Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне победили сборную Болгарии
время публикации: 23 ноября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 12:02
В Швеции продолжается чемпионат Европы по керлингу в дивизионе В. Сборная Израиля ведет борьбу за сохранение места в дивизионе.
Израильтяне победили сборную Болгарии 9:7 в полуфинале мини-турнира за выживание.
В решающем матче за право остаться в дивизионе В сборная Израиля сыграет с командой Латвии.
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