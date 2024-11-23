Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне победили сборную Болгарии

В Швеции продолжается чемпионат Европы по керлингу в дивизионе В. Сборная Израиля ведет борьбу за сохранение места в дивизионе.

Израильтяне победили сборную Болгарии 9:7 в полуфинале мини-турнира за выживание.

В решающем матче за право остаться в дивизионе В сборная Израиля сыграет с командой Латвии.