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Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне победили сборную Болгарии

Керлинг
время публикации: 23 ноября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 12:02
Чемпионат Европы по керлингу. Израильтяне победили сборную Болгарии
AP Photo/Ahn Young-joon

В Швеции продолжается чемпионат Европы по керлингу в дивизионе В. Сборная Израиля ведет борьбу за сохранение места в дивизионе.

Израильтяне победили сборную Болгарии 9:7 в полуфинале мини-турнира за выживание.

В решающем матче за право остаться в дивизионе В сборная Израиля сыграет с командой Латвии.

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