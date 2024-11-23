НБА. Достижение Янниса Адетокунбо. Рекорд Маккейна

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Индиану" 129:117.

Филадельфия Сиксерз - Бруклин Нетс 113:98

Последнюю четверть хозяева выиграли 34:21.

Джаред Маккейн (Филадельфия) установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в первых пяти матчах, в которых он выходил в стартовом составе. Он - единственный новичок НБА в этом сезоне, набравший более 30 очков в более чем одной игре.

Вашингтон Уизардс - Бостон Серлтикс 96:108

Вторую половину матча "Селтикс" выиграл 59:45.

Самый результативный игрок матча - лидер "Бостона" Джайлен Браун (31 + 11 подборов + 5 передач).

Нью-Орлеан Пеликанх - Голден Стэйт Уорриорз 108:112

Эндрю Уиггинз (Голден Стэйт) впервые с 2022 года в трех матчах подряд набрал более 20 очков.

Чикаго Булз - Атланта Хоукс 136:122

Милуоки Бакс - Индиана Пейсерз 129:117

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (37 + 10 подборов + 11 передач). По данным статистического сервиса StatMamba, он является лидером НБА по количеству матчей "30 +" за последнее десятилетие.

Денвер Наггетс - Даллас Мэверикс 120:123

Лидер "Денвера" Никола Йокич стал седьмым игроком в истории НБА, сделавшим "трипл-дабл" в пяти матчах подряд (33 + 17 подборов + 10 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингс 104:88

Форвард "королей" Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (24 + 15 подборов).