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NEWSru.co.il :: Спорт24 апреля 2022 г., 18:36

"Челси" в большинстве победил в дерби. Жоржиньо не реализовал пенальти. Результаты матчей

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Кристиан Пулишич забил победный гол

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии. "Челси" одолел "Вест Хэм" 1:0.

Брайтон энд Хоув - Саутгемптон 2:2

На 45-й минуте "чайки" вели в счете 2:0.

По большому счету, обе команды задачу на сезон выполнили - вылет им вряд ли грозит.

Бернли - Вулверхэмптон 1:0


Победа позволила "Бернли" выбраться из зоны вылета.

Челси (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 1:0

"Челси" владел большим преимуществом (67% владения мячом, 26:6 по ударам, 5:2 по точным ударам), но дожать соперника смог только в концовке встречи, воспользовавшись численным преимуществом.

На 84-й минуте Доусон сбил Лукаку в своей штрафной. Удаление и пенальти, который не реализовал Жоржиньо. Фабьянски поймал мяч.

На 90-й минуте Маунт прошел по флангу и сделал передачу Алонсо. Тот прострелил. Пулишич сходу отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.

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