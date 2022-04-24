"Челси" в большинстве победил в дерби. Жоржиньо не реализовал пенальти. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии. "Челси" одолел "Вест Хэм" 1:0.
Брайтон энд Хоув - Саутгемптон 2:2
На 45-й минуте "чайки" вели в счете 2:0.
По большому счету, обе команды задачу на сезон выполнили - вылет им вряд ли грозит.
Бернли - Вулверхэмптон 1:0
Победа позволила "Бернли" выбраться из зоны вылета.
Челси (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 1:0
"Челси" владел большим преимуществом (67% владения мячом, 26:6 по ударам, 5:2 по точным ударам), но дожать соперника смог только в концовке встречи, воспользовавшись численным преимуществом.
На 84-й минуте Доусон сбил Лукаку в своей штрафной. Удаление и пенальти, который не реализовал Жоржиньо. Фабьянски поймал мяч.
На 90-й минуте Маунт прошел по флангу и сделал передачу Алонсо. Тот прострелил. Пулишич сходу отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.
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