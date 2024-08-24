Чемпионат Европы по бейсболу перенесен из Израиля в Нидерланды

Европейская федерация бейсбола приняла решение перенести чемпионат Европы, который должен был состояться в сентябре 2025 года в Израиле, в Нидерланды, сообщает "Исраэль а-Йом".

Турнир пройдет в Роттердаме.

В 2019 году сборная Израиля заняла четвертое место на чемпионате Европы. В 2021 году израильтяне проиграли в финале команде Нидерландов.

Сборная Израиля участвовала в олимпийском турнире в Токио и надеется сыграть на олимпиаде 2028 года.