Чемпионат Европы по бейсболу перенесен из Израиля в Нидерланды
время публикации: 24 августа 2024 г., 19:04 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 19:12
Европейская федерация бейсбола приняла решение перенести чемпионат Европы, который должен был состояться в сентябре 2025 года в Израиле, в Нидерланды, сообщает "Исраэль а-Йом".
Турнир пройдет в Роттердаме.
В 2019 году сборная Израиля заняла четвертое место на чемпионате Европы. В 2021 году израильтяне проиграли в финале команде Нидерландов.
Сборная Израиля участвовала в олимпийском турнире в Токио и надеется сыграть на олимпиаде 2028 года.
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