Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Сербии
время публикации: 24 августа 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 08:30
Сегодня в Мишкольце, Венгрия, завершится женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет). В финале встретятся сборные Финляндии и Франции.
В матче за третье место сыграют итальянки и испанки.
В матче за 11-е место израильтянки сыграют со сборной Польши.
Сборная Израиля проиграла команде Сербии 72:79.
После 10 минут 20:9 в пользу сборной Сербии, 20 - 41:29, 30 - 56:49.
Самый результативный игрок матча - израильтянка Майя Зильбершлаг (32 + 8 подборов).
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