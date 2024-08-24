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Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Сербии

время публикации: 24 августа 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 08:30
Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Сербии
AP Photo/Darron Cummings

Сегодня в Мишкольце, Венгрия, завершится женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет). В финале встретятся сборные Финляндии и Франции.

В матче за третье место сыграют итальянки и испанки.

В матче за 11-е место израильтянки сыграют со сборной Польши.

Сборная Израиля проиграла команде Сербии 72:79.

После 10 минут 20:9 в пользу сборной Сербии, 20 - 41:29, 30 - 56:49.

Самый результативный игрок матча - израильтянка Майя Зильбершлаг (32 + 8 подборов).

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