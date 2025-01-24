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"Реал" одолел "Басконию". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 24 января 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:04
"Реал" одолел "Басконию". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи двадцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" одолел "Басконию" 90:89.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Милан (Италия) 110:66

Панатинаикос (Афины, Греция) - Жальгирис (Вильнюс, Литва) 89:76

Последнюю четверть греки выиграли 29:6.

Виртус (Болонья, Италия) - Монако (Франция) 80:86

Четвертую четверть гости выиграли 30:18.

Реал (Мадрид, Испания) - Баскония (Витория, Испания) 90:89

По 22 очка набрали: Факундо Кампаццо (Реал) (+ 4 подбора + 6 передач), Марио Хезонья (Реал) (+ 5 подборов) и Николаос Рогкавопулос (Баскония) (+ 11 подборов).

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