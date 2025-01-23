"Апоэль" проиграл туркам и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
время публикации: 23 января 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 09:02
В третьем мате первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) проиграл "Петким Спор" (Измир) 85:93.
Счет в серии 2:1 в пользу турецкого клуба.
"Апоэль" вылетел из турнира.
Израильтяне выиграли первую четверть 27:23.
Но проиграли первую половину матча 48:51. После 30 минут 72:66 в пользу турецкого клуба.
Самый результативный игрок матча - центровой "Петким Спора" Хайме Эченике (18 + 3 подбора).
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