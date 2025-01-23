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Евролига. "Партизан" победил "Париж"

Баскетбол
время публикации: 23 января 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 09:20
Евролига. "Партизан" победил "Париж"
AP Photo/Kyle Phillips

В стартовом матче двадцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги "Партизан" (Белград) победил "Париж" 92:86.

Парижане еще недавно лидировавшие, потерпели третье поражение в последних пяти матчах и занимают седьмое место.

"Париж" выиграл первую четверть 34:26.

Первую половину матча выиграли сербы 54:49. После 30 минут 74:69.

Хороший матч провели лидеры "Партизана": Ти Джей Шортс (19), Карлик Джонс (17 + 5 передач) и Айзек Бонга (16 + 7 подборов + 4 передачи).

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