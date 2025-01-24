14 спортсменов включены в Зал славы еврейского спорта

Объявлены имена спортсменов, включенных в Зал славы еврейского спорта в 2025 году.

Амаре Студемайр - бывшая звезда НБА. Баскетболист выступал за иерусалимский "Апоэль".

Шахар Пеер - одна из самых успешных израильских теннисисток, выигравшая 8 турниров Женской теннисной ассоциации и представлявшая Израиль на двух олимпиадах.

Абрахам Курланд (Дания) - один из сильнейших борцов (греко-римская борьба) в Европе 1930-40-х годов. Он был фаворитом, но отказался от участия в Олимпиаде 1936 года, проводившейся в нацистской Германии.

Ханох Будин - израильский пловец. Двукратный чемпион Сеульской паралимпиады, завоевал 8 медалей паралимпиад.

Орен Смаджа - главный тренер сборной Израиля по дзюдо, бронзовый призер Барселонской олимпиады.

Легендарный аргентинский комментатор Андрес Кантор.

Гари Джейкобс - шотландский боксер, бывший чемпион Великобритании и Британского содружества.

Хелен Плащински - мексиканская пловчиха, трехкратная чемпионка Маккабиад, двукратный бронзовый призер Панамериканских игр.

Леа Гольдштейн - израильско-канадская велогонщица, бывшая чемпионка мира по кикбоксингу и чемпионка Израиля по дуатлону.

Сара Певе - южноафриканская пловчиха.

Ральф Клайн - израильский баскетболист и баскетбольный тренер. Он умер в 2008 году. Как игрок - восьмикратный чемпион Израиля. Легендарный тренер тель-авивского "Маккаби", выигравший Евролигу в 1977 году. Под его руководством "желтые" 11 раз становились чемпионами Израиля.

Роберт Берланд - американский дзюдоист, бронзовый призер чемпионата мира, участник двух олимпиад.

Стэн Фишер - американский историк хоккея и комментатор.

Ив Дрейфус - французский фехтовальщик, трехкратный чемпион мира, двукратный призер олимпиад. Он умер в 2021 году в возрасте 90 лет.