Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли испанцам
время публикации: 24 января 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:48
В матче четвертого тура молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе 2В (спортсмены до 20 лет) испанцы разгромили израильтян 7:3.
Чемпионат проходит в Сербии.
Испанцы досрочно вышли в дивизион 2А, победив во всех матчах (в прошлом году они вылетели из 2А).
25 января сборная Израиля встретится с командой Исландии.
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