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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли испанцам

Хоккей
время публикации: 24 января 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:48
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли испанцам
AP Photo/Jeff Chiu

В матче четвертого тура молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе 2В (спортсмены до 20 лет) испанцы разгромили израильтян 7:3.

Чемпионат проходит в Сербии.

Испанцы досрочно вышли в дивизион 2А, победив во всех матчах (в прошлом году они вылетели из 2А).

25 января сборная Израиля встретится с командой Исландии.

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