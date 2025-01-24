Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли испанцам

В матче четвертого тура молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе 2В (спортсмены до 20 лет) испанцы разгромили израильтян 7:3.

Чемпионат проходит в Сербии.

Испанцы досрочно вышли в дивизион 2А, победив во всех матчах (в прошлом году они вылетели из 2А).

25 января сборная Израиля встретится с командой Исландии.