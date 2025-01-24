Определены стартовые пятерки Матча всех звезд НБА
время публикации: 24 января 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 10:26
Определены составы стартовых пятерок Матча всех звезд НБА. запасные игроки будут объявлены позже.
Западная конференция: Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Никола Йокич (Денвер Наггетс), Кевин Дюрант (Финикс Санз), Шей Гилджес-Александр (Оклахома-Сити Тендер), Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз).
Восточная конференция: Яннис Адетокунбо (Милкоуи Бакс), Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс), Донован Митчелл (Кливленд Кавальерз), Джайлен Брунсон (Нью-Йорк Никс), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк Никс).
Это будет 21-й Матч звезд Леброна Джеймса - рекорд НБА.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025