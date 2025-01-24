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Спорт

Определены стартовые пятерки Матча всех звезд НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 24 января 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 10:26
Определены стартовые пятерки Матча всех звезд НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

Определены составы стартовых пятерок Матча всех звезд НБА. запасные игроки будут объявлены позже.

Западная конференция: Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Никола Йокич (Денвер Наггетс), Кевин Дюрант (Финикс Санз), Шей Гилджес-Александр (Оклахома-Сити Тендер), Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз).

Восточная конференция: Яннис Адетокунбо (Милкоуи Бакс), Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс), Донован Митчелл (Кливленд Кавальерз), Джайлен Брунсон (Нью-Йорк Никс), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк Никс).

Это будет 21-й Матч звезд Леброна Джеймса - рекорд НБА.

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