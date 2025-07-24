Лига конференций. "Апоэль" проиграл в Греции. "Маккаби" сыграл вничью с белорусами
время публикации: 24 июля 2025 г., 23:12 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 23:17
Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций. "Апоэль" (Беэр-Шева) проиграл АЕКу 0:1.
АЕК (Афины, Греция) - Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) 1:0
Победный гол на 50-й минуте забил Фелипе Релвас, 1 июля перешедший из "Витории" (Гимараэнш).
Жодино (Беларусь) - Маккаби (Хайфа, Израиль) 1:1
На последних секундах первого тайма Абдулайе Сек вывел гостей вперед 0:1.
На 48-й минуте бывший игрок брестского и минского "Динамо" Кирилл Премудров сравнял счет.
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