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Лига конференций. "Апоэль" проиграл в Греции. "Маккаби" сыграл вничью с белорусами

Футбол
время публикации: 24 июля 2025 г., 23:12 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 23:17
Лига конференций. "Апоэль" проиграл в Греции. "Маккаби" сыграл вничью с белорусами
AP Photo/Eric Gay

Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций. "Апоэль" (Беэр-Шева) проиграл АЕКу 0:1.

АЕК (Афины, Греция) - Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) 1:0

Победный гол на 50-й минуте забил Фелипе Релвас, 1 июля перешедший из "Витории" (Гимараэнш).

Жодино (Беларусь) - Маккаби (Хайфа, Израиль) 1:1

На последних секундах первого тайма Абдулайе Сек вывел гостей вперед 0:1.

На 48-й минуте бывший игрок брестского и минского "Динамо" Кирилл Премудров сравнял счет.

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