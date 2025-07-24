Гол бывшего хавбека "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 24 июля 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 08:05
Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.
Зира (Азербайджан) - Хайдук (Сплит, Хорватия) 1:1
На 21-й минуте хозяев вывел вперед бывший полузащитник "Апоэля" (Афула) Браим Конате.
На 68-й минуте счет сравнял Энтони Калик.
Левадия (Эстония) - Иберия 1999 (Грузия) 1:0
Силкеборг (Дания) - Акурейри (Исландия) 1:1
Олимпия (Любляна, Словения) - Интер (Эскальдес, Андорра) 4:2
На 55-й минуте гости вели в счете 2:0.
Первые три гола в ворота "Интера" забил воспитанник "Бенфики" Диогу Пинту. На 80-й минуте он ассистировал Ахмету Мухамедбеговичу.
Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Дифферданж (Люксембург) 0:1
Будучность (Подгорица, Черногория) - Милсами (Северная Македония) 0:0
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