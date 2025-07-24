Гол бывшего хавбека "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.

Зира (Азербайджан) - Хайдук (Сплит, Хорватия) 1:1

На 21-й минуте хозяев вывел вперед бывший полузащитник "Апоэля" (Афула) Браим Конате.

На 68-й минуте счет сравнял Энтони Калик.

Левадия (Эстония) - Иберия 1999 (Грузия) 1:0

Силкеборг (Дания) - Акурейри (Исландия) 1:1

Олимпия (Любляна, Словения) - Интер (Эскальдес, Андорра) 4:2

На 55-й минуте гости вели в счете 2:0.

Первые три гола в ворота "Интера" забил воспитанник "Бенфики" Диогу Пинту. На 80-й минуте он ассистировал Ахмету Мухамедбеговичу.

Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Дифферданж (Люксембург) 0:1

Будучность (Подгорица, Черногория) - Милсами (Северная Македония) 0:0