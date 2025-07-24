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"Карабах" победил в Ирландии. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 24 июля 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 07:09
"Карабах" победил в Ирландии. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Liamara Polli

Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Бранн (Норвегия) - Зальцбург (Австрия) 1:4

На 58-й минуте норвежцы вели в счете.

Шелбурн (Ирландия) - Карабах (Азербайджан) 0:3

На 13-й минуте счет открыл Леандро Андраде.

В конце матча голы забили бывший нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Кащук и Нариман Ахундзаде.

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