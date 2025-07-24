"Карабах" победил в Ирландии. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 24 июля 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 07:09
Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Бранн (Норвегия) - Зальцбург (Австрия) 1:4
На 58-й минуте норвежцы вели в счете.
Шелбурн (Ирландия) - Карабах (Азербайджан) 0:3
На 13-й минуте счет открыл Леандро Андраде.
В конце матча голы забили бывший нападающий донецкого "Шахтера" Алексей Кащук и Нариман Ахундзаде.
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