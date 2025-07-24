Европейский молодежный олимпийский фестиваль. Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 24 июля 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 07:20
В Скопье, Северная Македония, продолжается Европейский молодежный олимпийский фестиваль.
Израильтянка Талия Рубин (тхэквондо, весовая категория до 44 кг) завоевала бронзовую медаль.
В полуфинале она проиграла будущей чемпионке венгерке Камиле Салим.
Второе место заняла испанка Адриана Родригес.
Еще одну бронзовую медаль завоевала турчанка Дамла Нур Йылмаз.
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