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Европейский молодежный олимпийский фестиваль. Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Тхэквондо
время публикации: 24 июля 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 07:20
Европейский молодежный олимпийский фестиваль. Тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Скопье, Северная Македония, продолжается Европейский молодежный олимпийский фестиваль.

Израильтянка Талия Рубин (тхэквондо, весовая категория до 44 кг) завоевала бронзовую медаль.

В полуфинале она проиграла будущей чемпионке венгерке Камиле Салим.

Второе место заняла испанка Адриана Родригес.

Еще одну бронзовую медаль завоевала турчанка Дамла Нур Йылмаз.

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