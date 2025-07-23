Известный футболист покончил жизнь самоубийством
время публикации: 23 июля 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 10:13
22 июля в своем доме во Флоренции найден мертвым известный итальянский футболист Селесте Пин.
Полиция проводит расследование.
Итальянские СМИ сообщают, что 64-летний бывший футболист покончил жизнь самоубийством.
Селесте Пин провел более 200 игр за "Фиорентину". В 2022 году он был включен в Зал славы "Фиорентины".
Защитник также выступал за "Перуджу", "Верону" и "Сиену".
В составе сборной Италии он бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 1984 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025