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Спорт

Известный футболист покончил жизнь самоубийством

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 23 июля 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 10:13
Известный футболист покончил жизнь самоубийством
AP Photo/Antonio Calanni

22 июля в своем доме во Флоренции найден мертвым известный итальянский футболист Селесте Пин.

Полиция проводит расследование.

Итальянские СМИ сообщают, что 64-летний бывший футболист покончил жизнь самоубийством.

Селесте Пин провел более 200 игр за "Фиорентину". В 2022 году он был включен в Зал славы "Фиорентины".

Защитник также выступал за "Перуджу", "Верону" и "Сиену".

В составе сборной Италии он бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 1984 года.

Спорт
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