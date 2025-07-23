Известный футболист покончил жизнь самоубийством

22 июля в своем доме во Флоренции найден мертвым известный итальянский футболист Селесте Пин.

Полиция проводит расследование.

Итальянские СМИ сообщают, что 64-летний бывший футболист покончил жизнь самоубийством.

Селесте Пин провел более 200 игр за "Фиорентину". В 2022 году он был включен в Зал славы "Фиорентины".

Защитник также выступал за "Перуджу", "Верону" и "Сиену".

В составе сборной Италии он бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 1984 года.