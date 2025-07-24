x
24 июля 2025
|
последняя новость: 08:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2025
|
24 июля 2025
|
последняя новость: 08:05
24 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по синхронному плаванию. Израильский дуэт занял 9-е место

Синхронное плавание
время публикации: 24 июля 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 06:45
Чемпионат мира по синхронному плаванию. Израильский дуэт занял 9-е место
AP Photo/Lee Jin-man

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

В технической программе смешанных дуэтов чемпионами стали россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердыева.

На втором месте испанцы Деннис Гонсалес и Мирейя Эрнандес.

Бронзовые медали завоевали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджерио.

Израильтяне Йогев Даган и Айя Мазор заняли девятое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2025

Чемпионат мира по синхронному плаванию. В вольных упражнениях израильтянки в финал не вышли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2025

Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025

Синхронное плавание. Со сборной Израиля будет работать легендарный тренер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025

Синхронное плавание. Шелли Бобрицки объявила о завершении карьеры