Чемпионат мира по синхронному плаванию. Израильский дуэт занял 9-е место
время публикации: 24 июля 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 06:45
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
В технической программе смешанных дуэтов чемпионами стали россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердыева.
На втором месте испанцы Деннис Гонсалес и Мирейя Эрнандес.
Бронзовые медали завоевали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджерио.
Израильтяне Йогев Даган и Айя Мазор заняли девятое место.
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