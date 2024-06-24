Евро 2024. Жуткое столкновение и рекордно поздний победный гол

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу венгры победили сборную Шотландии 1:0. Гол был забит на десятой минуте компенсированного времени.

Венгры набрали три очка и сохраняют шансы на выход в плэй-офф

Шотландия: Ганн, Ралстон (Маклин, 83), Хэнли, Маккенна, Хендри, Робертсон (Морган, 89), Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 76), Мактоминей, Гилмор (Кристи, 83), Адамс (Шенкленд, 76).

Венгрия: Гулачи, Болла (Чобот, 86), Орбан, Ботка, Дардаи (Салаи, 74), Керкез (Надь, 86), Стайлз (Надь, 61), Шаллаи, Собослаи, Шафер, Варга (Адам, 74).

Матч четко делится на две части. Очень скучное основное время и развеселое компенсированное время, когда обе команды ринулись добывать победу (ничья лишала шансов и шотландцев, и венгров).

Мячом больше владели шотландцы. При этом они нанесли только один точный удар.

В первом тайме был один полуопасный момент. На 41-й минуте после навеса со штрафного Орбан пробил головой. Мимо.

На 70-й минуте при розыгрыше стандарта Ангус Ганн вышел из ворот и врезался в своего защитника и венгра Барнабаша Варгу. Венгерский футболист потерял сознание и был доставлен в больницу. У него диагностированы переломы нескольких лицевых костей.

На 78-й минуте Армстронг упал в чужой штрафной в результате борьбы с Орбаном. После матча тренер шотландцев заявил, что это был "стопроцентный пенальти". Судья и видеоасситенты его уверенности не разделили.

На 90-й минуте Ганн отразил мяч после ударов Шефера и Собослаи. На третьей минуте компенсированного времени Кевин Чобот пробил мимо вратаря. Мяч попал в штангу.

Победный гол был забит на десятой минуте компенсированного времени. Шотландцы неудачно подали угловой и пропустили стремительную контратаку. Бывший нападающий молодежной команды "Бенфики" Кевин Чобот отправил мяч в угол ворот 0:1. Это самый поздний гол (99 минут 32 секунды) в матчах чемпионатов Европы, в которых не назначались овертаймы.