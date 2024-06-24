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Спорт

Евро 2024. Футболист сборной Венгрии потерял сознание. Он получил тяжелые травмы

время публикации: 24 июня 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 06:52
Евро 2024. Футболист сборной Венгрии потерял сознание. Он получил тяжелые травмы
AP Photo/Ariel Schalit

На 70-й минуте матча Венгрия - Шотландия третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу произошло жуткое столкновение.

Вратарь шотландцев Ангус Ганн столкнулся с венгром Барнабашем Варгой и защитником сборной Шотландии Грантом Хэнли.

Футболист сборной Венгрии в результате удара в лицо потерял сознание и был увезен с поля на носилках. Он доставлен в одну из больниц Штутгарта.

В заявлении Федерации футбола Венгрии говорится, что жизнь футболиста вне опасности, но он получил тяжелую травму и ему понадобится операция.

У Барнабаша Варги сломаны несколько лицевых костей.

Капитан сборной Венгрии Собослаи заявил после матча, что футболисты посвящают победу Барнабашу Варге.

Венгры забили на десятой минуте компенсированного времени и победили 1:0. Они сохраняют шансы на выход в плэй-офф.

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