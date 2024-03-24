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Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 12-м месте

время публикации: 24 марта 2024 г., 08:19 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:19
Марк Городницкий
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионом стал американец Илья Малинин, занимавший после коротко программы третье место.

Его результат 333.76 балла.

Илья Малинин - сын фигуристов, выступавших за сборную Узбекистана.

На втором месте японец Юма Кагияма (309.65).

Бронзовую медаль завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (284.39), занимавший после короткой программы 19-е место.

Лидировавший после короткой программы японец Сема Уно занял четвертое место (280.85).

Израильтянин Марк Городницкий занял двенадцатое место (243.25).

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