Чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 12-м месте

В Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионом стал американец Илья Малинин, занимавший после коротко программы третье место.

Его результат 333.76 балла.

Илья Малинин - сын фигуристов, выступавших за сборную Узбекистана.

На втором месте японец Юма Кагияма (309.65).

Бронзовую медаль завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (284.39), занимавший после короткой программы 19-е место.

Лидировавший после короткой программы японец Сема Уно занял четвертое место (280.85).

Израильтянин Марк Городницкий занял двенадцатое место (243.25).