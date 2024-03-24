Чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 12-м месте
время публикации: 24 марта 2024 г., 08:19 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:19
В Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионом стал американец Илья Малинин, занимавший после коротко программы третье место.
Его результат 333.76 балла.
Илья Малинин - сын фигуристов, выступавших за сборную Узбекистана.
На втором месте японец Юма Кагияма (309.65).
Бронзовую медаль завоевал француз Адам Сяо Хим Фа (284.39), занимавший после короткой программы 19-е место.
Лидировавший после короткой программы японец Сема Уно занял четвертое место (280.85).
Израильтянин Марк Городницкий занял двенадцатое место (243.25).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2024