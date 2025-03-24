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Без сенсаций. Определились полуфиналисты Лиги наций

Футбол
время публикации: 24 марта 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 06:59
Без сенсаций. Определились полуфиналисты Лиги наций
AP Photo/Armando Franca

В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Испании, Франции, Португалии и Германии.

Ответные четвертьфиналы обошлись без сенсаций, но с двумя сериями пенальти.

Испания - Нидерланды 3:3 (пенальти 5:4) первый матч (2:2)

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

Франция - Хорватия 2:0 (пенальти 5:4) (первый матч 0:2)

Португалия - Дания 5:2 (дополнительное время) (первый матч 0:1)

Счет основного времени 3:2.

Германия - Италия 3:3 (2:1)

После первого тайма немцы вели в счете 3:0.

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