Без сенсаций. Определились полуфиналисты Лиги наций
время публикации: 24 марта 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 06:59
В полуфинале Лиги наций сыграют сборные Испании, Франции, Португалии и Германии.
Ответные четвертьфиналы обошлись без сенсаций, но с двумя сериями пенальти.
Испания - Нидерланды 3:3 (пенальти 5:4) первый матч (2:2)
Основное время матча завершилось вничью 2:2.
Франция - Хорватия 2:0 (пенальти 5:4) (первый матч 0:2)
Португалия - Дания 5:2 (дополнительное время) (первый матч 0:1)
Счет основного времени 3:2.
Германия - Италия 3:3 (2:1)
После первого тайма немцы вели в счете 3:0.
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