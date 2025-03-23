Грузины разгромили сборную Армении и остались в Лиге В

Сборная Грузии дважды разгромила сборную Армении и сохранила место в Лиге В Лиги наций УЕФА.

Армяне продолжат выступать в Лиге С.

В первом матче грузины победили 3:0, в ответном - 6:1.

По два гола забили Жорж Микаутадзе (Лион) и Отар Китешвили (Штурм, Грац). По разу отличились Георгий Чакветадзе (Уотфорд, Англия) и Хвича Кварацхелия (ПСЖ).

Гол престижа забил Эдгар Севикян (Локомотив, Москва).