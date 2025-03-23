Результаты переходных матчей Лиги наций
время публикации: 23 марта 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 21:46
В Лиге А Лиги наций будут выступать сборные Турции, Сербии, Греции.
Венгрия - Турция 0:3 (первый матч 1:3)
Сербия - Австрия 2:0 (1:1)
Шотландия - Греция 0:3 (1:0)
Исландия - Косово 1:3 (1:2)
Косовары сыграют в Лиге В, исландцы - С.
Словения - Словакия 1:0 (дополнительное время) (0:0)
Словенцы сыграют в Лиге В, словаки - С.
Победный гол на 95-й минуте забил Адам Гнезда-Черин (Панатинаикос).
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