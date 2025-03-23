Результаты переходных матчей Лиги наций

В Лиге А Лиги наций будут выступать сборные Турции, Сербии, Греции.

Венгрия - Турция 0:3 (первый матч 1:3)

Сербия - Австрия 2:0 (1:1)

Шотландия - Греция 0:3 (1:0)

Исландия - Косово 1:3 (1:2)

Косовары сыграют в Лиге В, исландцы - С.

Словения - Словакия 1:0 (дополнительное время) (0:0)

Словенцы сыграют в Лиге В, словаки - С.

Победный гол на 95-й минуте забил Адам Гнезда-Черин (Панатинаикос).