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Спорт

Теннис. Мэдисон Киз вышла замуж за Бьорна Фратанджело

Знаменитые спортсмены
Теннис
время публикации: 24 ноября 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 17:53
Теннис. Мэдисон Киз вышла замуж за Бьорна Фратанджело
AP Photo/Achmad Ibrahim

В Чарльстоне состоялась свадьба известных американских теннисистов Мэдисон Киз и Бьорна Фратанджело.

По сообщениям американских СМИ, на свадьбе присутствовали известные теннисистки Джессика Пегула, Тейлор Таунсенд, Слоан Стивенс, Дженнифер Брэйди, Дезире Кравчик.

Мэдисон и Бьорн познакомились во время совместных тренировок в Академии Крис Эверт во Флориде. Они встречались с 2017 года, а в прошлом марте объявили о помолвке.

Мэдисон Киз - бывшая седьмая ракетка мира, финалистка Открытого чемпионата США 2017 года.

Бьорн Фратанджело в 2011 году стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции.

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