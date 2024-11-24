Теннис. Мэдисон Киз вышла замуж за Бьорна Фратанджело
время публикации: 24 ноября 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 17:53
В Чарльстоне состоялась свадьба известных американских теннисистов Мэдисон Киз и Бьорна Фратанджело.
По сообщениям американских СМИ, на свадьбе присутствовали известные теннисистки Джессика Пегула, Тейлор Таунсенд, Слоан Стивенс, Дженнифер Брэйди, Дезире Кравчик.
Мэдисон и Бьорн познакомились во время совместных тренировок в Академии Крис Эверт во Флориде. Они встречались с 2017 года, а в прошлом марте объявили о помолвке.
Мэдисон Киз - бывшая седьмая ракетка мира, финалистка Открытого чемпионата США 2017 года.
Бьорн Фратанджело в 2011 году стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции.
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