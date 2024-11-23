Теннис. В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Италии и Нидерландов
время публикации: 23 ноября 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 19:53
В финале Кубка Дэвиса, который состоится завтра, встретятся сборные Италии и Нидерландов.
Итальянцы, действующие чемпионы турнира, в прошлом сезоне в финале победили австралийцев 2:0.
В этом сезоне итальянцы победили сборную Австралии с таким же счетом в полуфинале.
Сборная Нидерландов победила команду Германии 2:0.
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