Теннис. В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Италии и Нидерландов

В финале Кубка Дэвиса, который состоится завтра, встретятся сборные Италии и Нидерландов.

Итальянцы, действующие чемпионы турнира, в прошлом сезоне в финале победили австралийцев 2:0.

В этом сезоне итальянцы победили сборную Австралии с таким же счетом в полуфинале.

Сборная Нидерландов победила команду Германии 2:0.