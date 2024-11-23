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Спорт

Теннис. В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Италии и Нидерландов

Теннис
время публикации: 23 ноября 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 19:53
Теннис. В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Италии и Нидерландов
AP Photo/Manu Fernandez

В финале Кубка Дэвиса, который состоится завтра, встретятся сборные Италии и Нидерландов.

Итальянцы, действующие чемпионы турнира, в прошлом сезоне в финале победили австралийцев 2:0.

В этом сезоне итальянцы победили сборную Австралии с таким же счетом в полуфинале.

Сборная Нидерландов победила команду Германии 2:0.

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