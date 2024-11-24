x
24 ноября 2024
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2024
|
24 ноября 2024
|
последняя новость: 18:45
24 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Тайлер Бей планирует покинуть "Апоэль" (Хайфа) после падения ракеты возле его дома

Баскетбол
время публикации: 24 ноября 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 17:29
Тайлер Бей планирует покинуть "Апоэль" (Хайфа) после падения ракеты возле его дома
AP Photo/David J. Phillip

Американский баскетболист Тайлер Бей планирует на следующей неделе покинуть Израиль , сообщает Sportando.

Баскетболист принял решение после того, как ракета упала неподалеку от его дома.

Легкий форвард в матчах чемпионата Израиля за хайфский "Апоэль" набирал в среднем 19 очков и делал 8 подборов за игру.

В сообщении говорится, что клубу удалось убедить игрока отложить отъезд до следующей недели.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

НБА. 50 очков Болла для победы не хватило. Рекорд Мэлоуна. Возвращение Вембаньямы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024

НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Портленд" победил "Хьюстон"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2024

Отборочный матч Евробаскета. Израильтяне победили сборную Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2024

НБА. Достижение Янниса Адетокунбо. Рекорд Маккейна