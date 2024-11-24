Тайлер Бей планирует покинуть "Апоэль" (Хайфа) после падения ракеты возле его дома
время публикации: 24 ноября 2024 г., 17:29 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 17:29
Американский баскетболист Тайлер Бей планирует на следующей неделе покинуть Израиль , сообщает Sportando.
Баскетболист принял решение после того, как ракета упала неподалеку от его дома.
Легкий форвард в матчах чемпионата Израиля за хайфский "Апоэль" набирал в среднем 19 очков и делал 8 подборов за игру.
В сообщении говорится, что клубу удалось убедить игрока отложить отъезд до следующей недели.
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